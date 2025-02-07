Силы обороны сбили 81 из 112 ударных дронов РФ, остальные – локационно потеряны

Защитники неба в ночь на 7 февраля уничтожили над Украиной более восьми десятков российских дронов. Остальные из запушенных врагом таких средств воздушного нападения были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в 13 областях, из них в трех зафиксированы повреждения. Об атаке, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Во время вражеской атаки на Сумщине зенитчики сбили 13 "Шахедов". В пределах Черкасщины было уничтожено девять российских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 февраля Силы обороны обезвредили над 11 областями Украины 56 российских ударных дронов, еще 18 из всех 77 целей были локационно потеряны. В результате атаки, во время которой враг также применил две баллистические ракеты, пострадали Харьковщина, Черкасщина и Днепропетровщина.

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