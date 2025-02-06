Над Украиной сбили 56 дронов, в результате атаки РФ пострадали три области – Воздушные силы

В ночь на 6 февраля Силы обороны обезвредили над 11 областями Украины 56 российских ударных дронов. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасщина и Днепропетровщина.

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Еще ряд целей был потерян локационно. Об отражении атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Враг в общей сложности применил 77 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово (РФ), а также ударил двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, защитники неба сбили 56 российских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Кроме этого, 18 вражеских дронов-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью над Сумщиной зенитчики сбили девять российских БПЛА. В Черкасской области уничтожили шесть "Шахедов": в ОВА о повреждениях не рассказали. Еще четыре дрона сбили на Днепропетровщине: из-за атак в Днепровском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка, теплица.

В Харькове в результате дроновой атаки РФ поврежден крупнейший рынок Украины "Барабашово": там уничтожен ряд торговых рядов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля Россия атаковала Украину двумя ракетами "Искандер-М" и 104 беспилотниками, из которых защитники сбили 57 дронов, еще 42 были локационно потеряны. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина

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