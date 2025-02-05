Россия атаковала Украину 2 ракетами более чем сотней дронов: силы ПВО сбили 57 БпЛА, еще 42 – не достигли целей

В ночь на 5 февраля Россия снова атаковала Украину с воздуха: оккупанты запустили две баллистические ракеты и более сотни дронов. Силы ПВО уничтожили 57 вражеских БпЛА.

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Еще четыре десятка беспилотников локационно потеряны. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку вражеская армия начала с 20 часов 4 февраля. Захватчики ударили по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Также ночью и утром захватчики россияне запустили 104 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 42 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

Там добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина.

В Сумской ОВА сообщили, что в течение ночи над регионом силы ПВО сбили 14 враждебных БпЛА типа "Шахед". Всего же с начала 2025 года защитники ликвидировали уже 313 российских беспилотников.

Над Днепропетровщиной был уничтожен один ударный БПЛА врага, отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Черкасской области, по словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, в течение ночи силы ПВО уничтожили 5 российских БпЛА. Обошлось без пострадавших и последствий для инфраструктуры.

Защитники неба также обезвредили 6 вражеских БПЛА типа "Shahed" над Хмельнитчиной.

"В результате атаки повреждены окна и фасад дома. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало", – уточнил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, ранее стало известно, что российский дрон в Харьковской области атаковал съемочную группу украинского телеканала. Оператор телеканала 1+1 Павел Бориско получил множественные осколочные ранения, его доставили в больницу.

До того же российский дрон попал в грузовик на Днепропетровщине. В результате атаки один человек погиб, еще один ранен.

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