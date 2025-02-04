Российский дрон попал в грузовик на Днепропетровщине: один человек погиб, еще один ранен. Фото

Вечером во вторник, 4 февраля, в Синельниковском районе Днепропетровской области российский дрон убил человека. Находившийся в автомобиле мужчина погиб на месте в результате попадания БПЛА.

Видео дня

Это произошло на автодороге вблизи одного из сел. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и в Офисе генерального прокурора.

Еще один мужчина пострадал в результате атаки РФ, его доставили в больницу.

В Днепропетровской ОВА уточнили, что удар был нанесен дроном-камикадзе. Госпитализированный мужчина сейчас в тяжелом состоянии.

Были повреждены частные дома и автомобили. На месте удара вспыхнул пожар, который ликвидировали подразделения ГСЧС.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, днем 4 февраля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по Гуляйполю Запорожской области. В результате обстрела ранения получила женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!