Оккупанты ударили по Гуляйполю на Запорожье: ранена женщина. Фото

Днем 4 февраля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по Гуляйполю Запорожской области. Вследствие обстрела ранения получила женщина.

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Также существенно повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По информации ОВА, путинские войска атаковали прифронтовой населенный пункт управляемыми авиабомбами. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей окажут всю необходимую помощь.

"Женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Гуляйполе. Россияне ударили КАБами по прифронтовому городу. Раненую доставили в больницу. Ей будет оказана вся необходимая помощь", – сообщили в ОВА.

В областной администрации опубликовали фотографии с последствиями вражеского обстрела. Целью российских террористов в очередной раз стал жилой многоэтажный дом. Кроме того, уничтожено несколько автомобилей.

Напомним, войска страны-агрессора России около 11:35 во вторник, 4 февраля, нанесли удар баллистикой по Изюму на Харьковщине, в городе раздался взрыв. Есть попадание в админздание, повреждены жилые многоэтажки. Пять человек погибли, 43 пострадали, в том числе трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 февраля РФ атаковала Украину 65 "Шахедами" и дронами-имитаторами разных типов. Силами украинской ПВО сбиты 37 ударных дронов, остальные имитационные цели также обезврежены.

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