Россия атаковала Украину 65 дронами: сбито 37 целей, зафиксированы последствия в двух областях

Защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 4 февраля сбили 37 ударных дронов, остальные имитационные цели тоже обезврежены. Из-за падения обломков зафиксированы повреждения на Черкасщине и Сумщине.

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Противовоздушная оборона работала в пяти областях. Об отражении нападения, продолжавшегося с 20:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал 65 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из районов Орла, Курска и Брянска (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Подтверждено, что сбито 37 дронов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Кроме этого, 28 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью над Сумщиной зенитчики сбили 14 российских ударных дронов. В то же время, по данным ОВА, один БПЛА упал на территории Буринской громады, где взрывной волной повреждено более 30 окон в жилых домах и более 20 – в учебном заведении, второй – в Сумской громаде, где разрушен один и повреждены четыре дачных дома. Люди не пострадали.

Спасатели оперативно ликвидировали очаги горения в дачном кооперативе и обследовали территорию.

На Черкасщине защитники неба сбили 12 "Шахедов", в результате падения обломков в Черкассах возникли пожары на территории трех частных предприятий.

После ночной атаки на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-этажного недостроя обнаружили обломки дрона, рядом в амбулатории ЦПМСП повреждено окно. Разрушений и пострадавших нет, пожара не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля Силы обороны сбили 38 из 71 ударного дрона РФ, еще 25 были локационно потеряны. В результате вражеского воздушного нападения пострадали Харьковщина, Черкасщина и Киевщина.

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