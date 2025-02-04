Оккупанты атаковали Черкассы дронами: вспыхнули пожары на территории трех предприятий. Фото

Во вторник, 4 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область ударными дронами типа "Шахед" и большинство из них было уничтожено. Вместе с тем после серии взрывов около двух часов ночи в городе вспыхнули пожары на территории трех предприятий.

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Обошлось без пострадавших, а данные о последствиях уточняются. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Сверхсложная ночь для нашей Черкасщины... По воздушным целям работали силы и средства ПВО: всего уничтожено 12 "Шахедов". Однако не обошлось без последствий", – написал чиновник.

По его словам, в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном из случаев тушение огня утром еще продолжалось.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Обследование территории продолжается. Как и установление нанесенного ущерба", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки в ночь на 31 января на Черкасщине ащитники неба сбили шесть ударных дронов. В Черкассах обломки "Шахеда" повредили балкон и квартиру, там также загорелся пожар.

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