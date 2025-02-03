Ночью над Украиной сбили 38 дронов, в результате атаки РФ пострадали три региона – Воздушные силы

Силы обороны Украины в ночь на 3 февраля отразили очередную дроновую атаку РФ на Украину, сбив 38 ударных беспилотников. В результате вражеского воздушного нападения пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасщина.

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Оно длилось с 19:00 минувших суток, ПВО работала в 10 областях. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал 71 ударным БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Они сбили 38 вражеских беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Еще 25 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили 11 вражеских беспилотников, над Днепропетровщиной обезвредили три БПЛА.

Два российских дрона были уничтожены в Черкасской области: обломками повреждены окна в четырех жилых домах в Черкасском районе.

В селе Золочев на Харьковщине в результате попадания "Шахеда" повреждена крыша коммунального учебного заведения.

На Киевщине обломки сбитых БПЛА упали в Броварском районе, повредив гараж и подвальное помещение, в здании выбиты окна и поврежден потолок. Также падение обломков было зафиксировано за пределами населённых пунктов на открытых участках местности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля Россия атаковала Украину 55 ударными и имитационными дронами, из которых защитники неба сбили 40 целей, а 13 были локационно потеряны. В результате вражеского воздушного нападения пострадали Харьковщина и Сумщина.

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