Россия запустила по Украине 55 дронов: сбито 40 целей, из-за атаки пострадали Харьковщина и Сумщина

Страна-агрессор Россия в ночь на 2 февраля атаковала Украину более чем полусотней ударных и имитационных БПЛА. Защитники неба 40 вражеских целей сбили, еще более десятка были локационно потеряны.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В результате падения обломков во время атаки, продолжавшейся с 21:00 минувших суток, пострадали Харьковщина и Сумщина.

Враг привлек 55 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ). Отражали нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 40 вражеских дронов в десяти областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Кроме того, 13 российских беспилотников-имитаторов были потеряны локационно – без негативных последствий.

В центре Харькова из-за атаки дронов вспыхнул масштабный пожар. А в Люботине на Харьковщине в результате попадания вражеского БПЛА пострадали мужчина и женщина, поврежден частный дом.

В Сумской области зенитчики сбили 13 дронов. В то же время в Садовской громаде вражеский беспилотник атаковал жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки 1 февраля страна-террорист Россия запустило по Украине 165 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 56 дронов разных типов и часть крылатых ракет. В результате российского удара были поражены гражданские объекты и критическая инфраструктура.

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