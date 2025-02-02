Россияне снова ударили по Сумщине, повреждены дома - фото

В ночь на 2 февраля российские оккупанты вновь нанесли удар по Сумской области. В частности, в Садовской громаде вражеский беспилотник атаковал жилые дома.

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Об этом сообщила областная военная администрация Сумской области. По словам сумских чиновников, информация о раненых не поступала.

"Сегодня ночью враг атаковал БПЛА "Шахед" Садовскую громаду. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Повреждены жилые дома – окна, фасады, кровли", – отметили в ОВА.

Сейчас на месте прилета работают соответствующие службы. "Последствия атаки уточняются", - добавили в ОВА и показали результат очередного российского преступления.

Всего в течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Под обстрелы попали Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Садовская громада находится примерно в 30 км от российской границы.

Как сообщал OBOZ.UA, очередной преступный удар оккупантов по Сумам был нанесен в ночь на 30 января. На сегодня известно о 10 погибших и 16 раненых в результате атаки.

К сожалению, среди погибших оказались родители музыкантки Ники Зеновой. Это именно от их жилья в доме осталась только дыра.

Также в ночь на 1 февраля российские захватчики нанесли авиаудара по Юнаковской громаде на Сумщине. В результате атаки погибли двое патрульных полицейских, осуществлявших патрулирование в населенных пунктах громады.

На преступление россиян в Сумах отреагировал президент страны Владимир Зеленский. Он в очередной раз призвал мир усилить давление на российского диктатора.

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