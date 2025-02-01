В Сумской области российский удар убил трех полицейских

В ночь на 1 февраля российские оккупанты нанесли авиаудара по Юнаковской громаде на Сумщине. В результате атаки погибли двое патрульных полицейских, осуществлявших патрулирование в населенных пунктах громады.

Видео дня

Впоследствии под завалами разрушенного россиянами здания спасатели обнаружили тело третьего сотрудника полиции. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По Юнаковской громаде враг ударил ночью. Вражеский авиаудар оборвал жизни троих полицейских. Погибли двое патрульных, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах громады, а позже под завалами было обнаружено тело еще одного полицейского.

"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в пограничных громадах, которые ежедневно обстреливаются врагом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – отметили в Сумской ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что утром 1 февраля в Сумах умерла пострадавшая после удара РФ по жилому дому женщина, который армия государства-агрессора нанесла 30 января. Этот удар забрал жизни десяти человек, 16 гражданских, среди которых трое детей, получили ранения разной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!