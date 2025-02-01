В больнице скончалась одна из пострадавших при ударе РФ по многоэтажке в Сумах, состояние другой удалось стабилизировать - ОВА

В субботу, 1 февраля, в больнице скончалась 76-летняя женщина, пострадавшая во время попадания российского беспилотника в многоэтажный дом в Сумах. Но состояние другой раненой удалось стабилизировать.

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Об этом сообщили представители Сумской областной военной администрации. По их словам, местные власти одновременно занимаются расселением людей и ремонтом поврежденного здания.

"Врачам удалось стабилизировать состояние девочки, получившей тяжелые ранения. Пока она остается еще в реанимации, но уже разговаривает. Еще одна жертва вражеского удара – 76-летняя женщина, к сожалению, сегодня скончалась в больнице", – сказал глава ОВА Владимир Артюх.

Для расселения пострадавших уже подготовлено в общежитиях 22 места, но "соответствующих заявлений о необходимости жилья не поступало". Все жители, чьи квартиры были повреждены, разместились в родных.

Сейчас в поврежденном российским беспилотником доме восстановлены электро-, водо- и газоснабжение, даже работают лифты. Соответствующие службы работают над восстановлением теплоснабжения в поврежденный дом. Подачу тепла планируется начать в ближайшее время.

"Произведено аварийное закрытие окон и балконных рам, осуществляется уборка тяжелых конструкций. В ближайшее время работа коммунальных служб будет усилена посредством добровольческих формирований, которые с понедельника приступят к расчистке территории", – отметили должностные лица ОВА.

Как сообщают люди, добровольцы уже помогают в ремонте дома. К примеру, возобновление работы лифтов провело частное ремонтно-строительное предприятие "Ремстрой".

Представители полиции обеспечивают охрану территории, а доступ к поврежденному подъезду перекрыт.

"Накануне его жители в сопровождении спасателей могли забрать вещи первой необходимости", - рассказали в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, очередной преступный удар по Сумам был нанесен в ночь на 30 января. С учетом вышесказанного, известно о 10 погибших и 16 раненых в результате атаки.

На преступление россиян в Сумах отреагировал президент страны Владимир Зеленский. Он в очередной раз призвал мир усилить давление на российского диктатора.

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