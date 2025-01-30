'Террор нельзя оставлять безнаказанным': Зеленский - об ударе России по Сумам, важных международных разговорах и успехах на фронте. Видео

В четверг, 30 января, страна-агрессор атаковала Сумы. Но каждый такой российский удар требует ответа миру. Российский террор нельзя оставлять безнаказанным.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в традиционном обращении. Он также рассказал о важных международных разговорах и успехах на фронте.

"Ежечасно – обновление ситуации в Сумах. Обычный жилой дом разрушен. Девять человек убиты – мои соболезнования всем родным. Тринадцать человек пострадали, и среди них ребенок. Всем оказывается необходимая помощь", – рассказал президент.

Он поблагодарил каждого спасателя и медицинского работника, всех помогающих полицейских. Президент добавил, что такие атаки – это уже типичный почерк России – разрушить жизнь многих семей, целого дома. И подчеркнул, что каждый такой российский удар требует ответа на мир.

"Самое эффективное – поддерживать наших людей, наше государство. Сохранять давление на Россию и не поддаваться на московские манипуляции – будь то политические или медиа. Надо принуждать Россию к миру. Только там причина войны, она в России", – подчеркнул украинский. лидер.

Также президент рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского по поводу фронта и Курской операции. Также у него был долгий разговор с руководителем ГУР Кириллом Будановым. Впрочем, о ней подробно Зеленский не рассказал.

"Есть за что отметить наши бригады, и особенно – 225-й отдельный штурмовой батальон – смело и настойчиво уничтожают врага, а также – 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада – молодцы, ребята! И сегодня благодарность Силам специальных операций за эффективное солдат и техники", – добавил президент.

По его мнению, очень важно, чтобы каждый день давал новые результаты и такими результатами становились потери врага, потери России.

Кроме того, Зеленский рассказал, что провел переговоры с международными лидерами. В частности, с президентами Литвы и Ливана.

И несколько международных разговоров сегодня. Литва, президент Науседа. Я благодарен за всю помощь, и мы постоянно будем вместе работать с другими партнерами в Европе, чтобы сохранять европейское единство и увеличивать европейскую способность действовать. Балтийские государства, страны Северной Европы, многие на континенте – наши последовательные союзники.

Президент подчеркнул, что важно убеждать всех быть вместе.

"Говорил с президентом Ливана, в частности о необходимости стабильности и о продовольственной безопасности. Можем помочь тем, кто в этом нуждается, чтобы потом результаты в этих странах помогали всем нам. Нормальная жизнь нужна всем", – резюмировал свой доклад президент.

Последняя самая масштабная террористическая атака россиян произошла в ночь на четверг, 30 января. Войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. К настоящему времени известно, что девять человек погибли, 13 пострадали. Среди раненых, в частности, ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия использует дроны-камикадзе "Шахед" против Украины независимо от погодных условий даже во время сложной метеоситуации. Усиление ветра, штормов в большинстве своем не влияет на применение оккупантами этого типа БПЛА.

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