Плетенчук объяснил, влияет ли погода на запуск оккупантами дронов по Украине

Россия использует дроны-камикадзе "Шахед" против Украины независимо от погодных условий даже во время сложной метеоситуации. Усиление ветра, штормов в большинстве не влияет на применение оккупантами этого типа БПЛА.

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Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан третьего ранга Украины Дмитрий Плетенчук.в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, беспилотники промышленного производства, такие как "Шахед", могут работать в неблагоприятных условиях, и случаев, когда оккупанты отказывались от их применения из-за погоды, практически не было.

"На самом деле, если мы берем какие-то дроны, которые есть промышленного производства, те самые "Шахеды", которые они там почему-то называют Геранью", то в принципе они в довольно сложных погодных условиях продолжают их эксплуатацию", – отметил Плетенчук.

Военный добавил, что ограничения все же есть и исключением могут быть экстремальные погодные явления как ураган.

"Конечно, есть ограничения. Если будет ураган, то, вероятнее всего, они их не будут использовать. Но в любом случае, судя по всему, работают они постоянно, к сожалению", – пояснил спикер ВМС.

Он также подчеркнул, что большинство вражеских дронов заходит с морского направления, поэтому они встречают их первыми в воздушном пространстве.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук на телеканале "Мы – Украина" добавил, что оккупанты продолжают совершенствовать "Шахеды", в частности увеличивают их боевую часть и улучшают тактико-технические характеристики, в частности скорость и удержание в воздухе.

По его словам, последняя воздушная атака на Украину длилась более семи часов, что указывает на рост эффективности этих дронов.

"Сегодня воздушная атака по разным регионам Украины, насколько мне известно, продолжалась более 7 часов. В этом плане выносливость этих "Шахедов" стала несколько больше. Конечно, это новые вызовы и риски, на которые пытаемся реагировать", – сказал Братчук.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, ночью 30 января российские оккупанты атаковали "Шахедами" жителей Сум. В результате очередного вражеского удара попадание в многоэтажный дом, погибшие и пострадавшие.

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