Россияне снова обстреляли Харьков беспилотниками: поврежден крупнейший рынок в городе

В ночь на 6 февраля российские кафиры вновь нанесли удары по городу Харьков. Взрывы раздались в Киевском и Холодногорском районах города.

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Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительной информации, пострадавших из-за указанных ударов не было.

Как отметил городской голова, в Киевском районе из-за удара "по одному из рынков" произошло возгорание торговых павильонов.

В свою очередь господин Синегубов уточнил, что возгорание на рынке произошло из-за падения обломков БПЛА "Герань". То есть российский беспилотник был сбит.

Представитель областной прокуратуры Дмитрий Яциченко подтвердил, что около полуночи оккупанты ударили именно по рынку "Барабашово". Он напомнил, что россияне пытались уничтожить этот рынок еще в 2022 году.

"Поврежден крупнейший рынок в Харькове, который не успел оправиться от обстрелов 2022 года. Повреждены многие ряды. Пока сведения о пострадавших лиц отсутствуют", – отметил он.

Уже после часу ночи стало известно об ударе по Холодногорскому району города. Детали выясняются.

Рынок "Барабашово" имеет площадь более 75 га. Он не только крупнейший промышленно-вещественный рынок Украины, он еще крупнейший в Восточной Европе и занимает 14-е место в рейтинге крупнейших рынков мира. Территория рынка разделена на 8 торговых площадок по ассортименту товаров и расположению. Общая численность мест превышает 18 тысяч.

В марте 2022 года российские захватчики намеренно обстреляли рынок из систем залпового огня "Град", что повлекло за собой пожары в разных его местах. Во время тушения огня нападавшие обстреляли рынок во второй раз, убив одного пожарного. А в конце марта рынок обстреляли снова.

В результате значительная часть рынка была уничтожена. Ущерб только для окружающей среды, из-за загрязнения воздуха и земли, экологи оценили почти в 2 млрд гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля российские войска также нанесли удары по двум районам Харькова. Дроны типа "Шахед" повредили нежилые здания, там вспыхнули пожары, от взрыва вылетело стекло в семи корпусах учебного заведения. Известно об одном пострадавшем.

Ранее российский дрон в Харьковской области атаковал съемочную группу украинского телеканала. Журналист ТСН Александр Моторный и оператор Павел Бориско снимали работу украинских операторов БПЛА. В этот момент их атаковали русские дроны. Борис получил множественные обломочные ранения.

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