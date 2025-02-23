Россия атаковала Украину 267 дронами и баллистикой: сбито 138 целей, пострадали пять областей

Россия в ночь на 23 февраля совершила массированную дроновую атаку на Украину: запустила более двух с половиной сотни "Шахедов" и имитационных БПЛА, большинство из которых были уничтожены, а один вернулся к агрессору. Также военные преступники нанесли удар баллистическими ракетами.

Видео дня

Из-за действий врага пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье. О результатах отражения воздушного нападения, которое длилось с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, РФ применила для атаки 267 ударных БПЛА Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов (пуски из районов российских городов Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму), а также три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138 дронов в 13 областях (Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской).

"119 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении Беларуси, один – в Россию", – добавили в ВС.

Вечером 22 февраля РФ атаковала баллистикой Кривой Рог на Днепропетровщине: в результате удара погиб человек, есть также пострадавшие; в городе повреждены жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС, автомобили.

Ночью в небе над Черкасщиной силы ПВО обезвредили 27 беспилотников, над Сумщиной – пять, над Днепропетровской областью сбили три "Шахеда", столько же было уничтожено в Николаевской области.

Девять БПЛА защитники неба сбили на Хмельнитчине: в результате вражеской атаки повреждена высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрина магазина.

Из-за дроновой атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения в трех районах. В Запорожье горели двухэтажный жилой дом и грузовик, пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 февраля защитники неба Украины сбили 82 из 162 российских дронов, а 75 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!