Горели дома и авто: в ГСЧС показали последствия ночной атаки дронов РФ на Киевщину. Фото

В ночь на 23 февраля в Киеве и Киевской области защитники неба уничтожили ряд российских ударных дронов. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в трех районах столицы.

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В частности, под поражение попали дома, на местах падения обломков БПЛА возникли пожары. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в Голосеевском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на площади 100 кв. м, возникший в одноэтажном частном доме.

В Дарницком районе в одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание было ликвидировано подручными средствами.

"На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар был ликвидирован на площади 35 кв. м", – отметили в ГСЧС.

Кроме этого, в Печерском районе столицы в результате вражеской атаки повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.

Информация о пострадавших ныне уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки РФ в ночь на 22 февраля в Бориспольском районе Киевщины на рабочем месте погиб железнодорожник. В Соломенском районе Киева, где упали обломки БПЛА, горела частная застройка.

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