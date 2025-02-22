Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 82 из 162 беспилотников

В ночь на 22 февраля Россия устроила новую атаку на Украину. Силы ПВО сбили 82 вражеских беспилотника из 162-х запущенных врагом.

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Еще почти столько же не достигли целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку на украинские города и села захватчики начали с 19:00 21 февраля. За ночь россияне запустили 162 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 82-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны, без негативных последствий", – отметили в Воздушных силах.

В ВС ВСУ добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

В частности, на Днепропетровщине в результате вражеской атаки в Каменском районе произошел пожар. Повреждено предприятие, люди не пострадали. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, над регионом в течение ночи силы ПВО уничтожили пять "Шахедов".

Над Сумской областью, по данным Сумской ОВА, защитники неба сбили девять вражеских дронов-камикадзе.

"С начала года наши зенитчики уже уничтожили 476 российских беспилотников, которые несли смерть и разрушение на родную землю. Благодарим наших Защитников неба за защиту и сохраненные жизни", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали Киевщину "Шахедами". В результате атаки в Бориспольском районе погиб железнодорожник, а в столице вспыхнул пожар.

А в Кировоградской области зафиксировано попадание "Шахеда" в предприятие. Там обошлось без пострадавших.

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