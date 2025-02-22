Оккупанты ночью атаковали Кировоградщину: есть прилет в предприятие

В ночь на 22 февраля российские захватчики атаковали "Шахедами" Кировоградщину. В Кропивницком районе произошло попадание в одно из предприятий.

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Обошлось без погибших. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Вражеская дроновая атака вновь не обошла нашу область. В Кропивницком районе есть попадание в одно из предприятий. К счастью, обошлось без жертв. Соответствующие службы работают", – отметил он.

Напомним, также минувшей ночью россияне атаковали дронами Киевщину. В результате атаки в Бориспольском районе погиб человек 1962 года рождения и произошел пожар в складском помещении.

Также поврежден частный жилой дом, помещение детского сада, учебного заведения, магазина и 6 автомобилей.

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