Россия запустила по Украине более двухсот дронов: 107 целей сбито, имитационные БПЛА локационно потеряны

В ночь на 28 февраля защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, сбив 107 из более двухсот беспилотников – ударных и других типов. Вражеские цели были обезврежены над 13 областями.

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Из-за действий страны-агрессора пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье. Об отражении атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, а о последствиях – в местных военных администрациях.

В этот раз российские оккупанты запустили по нашей стране 208 БПЛА – ударных типа Shahed и различных имитационных (пуски со следующих направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, пятница защитники неба сбили 107 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. В то же время 97 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

По данным ОВА, поздно вечером 27 февраля российские дроны нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины, в результате атаки пострадали люди.

Также массированный дроновый удар РФ нанесла по Сумам. Местные власти сообщили о по меньшей мере пяти попаданиях в один район, есть пострадавшие. В то же время силы ПВО сбили над Сумщиной 17 российских БПЛА.

Российские военные преступники атаковали "Шахедами" и Запорожье: ранен человек, в городе повреждены многоэтажки, частные дома и гаражи.

В небе над Черкащиной защитники обезвредили 11 вражеских дронов, на Николаевщине – пять. В Николаеве из-за падения обломков БПЛА на территории производственного предприятия возник пожар: огнем полностью уничтожен грузовой фургон, также повреждено складское помещение и другой грузовой фургон.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 февраля защитники неба сбили над Украиной 90 российских БПЛА и обезвредили 72 дрота, которые были имитационными. Из-за атаки РФ зафиксированы повреждения на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

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