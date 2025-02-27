Россия запустила по Украине 166 дронов: 90 целей сбито, в трех областях есть повреждения

В ночь на 27 февраля защитники неба сбили над Украиной 90 российских БПЛА и обезвредили 72 дрона, которые были имитационными. Из-за атаки РФ зафиксированы повреждения на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

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Противовоздушная оборона работала в 11 областях. О результатах уничтожения целей рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, с 20:00 минувших суток агрессор атаковал 166 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (пуски из районов российских городов Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 четверга подтверждено сбивание 90 вражеских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме этого, 72 российских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

В Киевской области в результате дроновой атаки РФ возник пожар на промышленном объекте в Броварском районе. Из-за падения обломков уничтоженных вражеских целей зафиксированы повреждения еще в двух районах.

В пределах Черкасской области защитники неба отминусовали восемь российских БПЛА: в Черкасском и Уманском районах из-за падения обломков горела сухая растительность на нескольких гектарах, спасатели оперативно ликвидировали пожары.

Восемь "Шахедов" силы ПВО сбили на Сумщине, семь уничтожили на Николаевщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 февраля Силы обороны сбили 110 из 177 российских дронов, а 66 БПЛА-имитаторов были потеряны локационно. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.

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