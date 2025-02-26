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Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 110 из 177 вражеских БПЛА

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 110 из 177 вражеских БПЛА

Россия в ночь на 26 февраля снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 177 дронов-камикадзе и беспилотников других типов.

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Силы ПВО сбили 110 "Шахедов". Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную дроновую атаку вражеская армия начала с 19:00 25 февраля. В целом в течение ночи россияне атаковали 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 110-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 66 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах также констатировали, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградская и Сумская области.

Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 110 из 177 вражеских БПЛА

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову "Шахедами". Произошел прилет по многоэтажке. На втором этаже вспыхнул пожар, охватив 50 квадратных метров. Пострадали люди.

А в Киевской области в результате атаки зафиксировано возгорание частного здания в пригороде столицы, пострадала 19-летняя девушка и более старший мужчина, одна женщина погибла.

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