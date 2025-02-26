Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 110 из 177 вражеских БПЛА

Россия в ночь на 26 февраля снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 177 дронов-камикадзе и беспилотников других типов.

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Силы ПВО сбили 110 "Шахедов". Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную дроновую атаку вражеская армия начала с 19:00 25 февраля. В целом в течение ночи россияне атаковали 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 110-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 66 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах также констатировали, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградская и Сумская области.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову "Шахедами". Произошел прилет по многоэтажке. На втором этаже вспыхнул пожар, охватив 50 квадратных метров. Пострадали люди.

А в Киевской области в результате атаки зафиксировано возгорание частного здания в пригороде столицы, пострадала 19-летняя девушка и более старший мужчина, одна женщина погибла.

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