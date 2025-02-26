Россияне атаковали Харьков с воздуха, зафиксированы прилеты по городу: первые подробности

Российские военные преступники в ночь на 26 февраля атаковали город Харьков беспилотниками. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся более четырех часов, в городе раздались взрывы.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, враг нанес удары по нескольким районам города.

"Имеем три прилета по городу, по предварительной информации - в Шевченковском и Киевском районах", - указал он после полуночи.

Позже Терехов добавил, что один из дронов попал в многоэтажку.

"Еще один прилет БпЛА в многоэтажку в Киевском районе", - отметил он.

По последним данным, есть информация о двух пострадавших послк удара по жилому дому.

Взрывам в городе предшествовало предупреждение в мониторинговых каналах, что враг атакует город беспилотниками.

Пока тревога на Харьковщине продолжается; также о взрывах сообщают с Полтавщины и Кировоградской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 февраля российские захватчики также ударили дронами по Харькову. В результате той вражеской атаки пострадали три женщины, было зафиксировано повреждение частных домов и хозяйственных помещений.

А 6 февраля, когда россияне в очередной раз атаковали Харьков, был поврежден крупнейший рынок Украины "Барабашово", там были уничтожены многие торговые павильоны.

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