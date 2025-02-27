Оккупанты ночью атаковали Киевщину: в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте. Фото

В Киевской области из-за дроновой атаки РФ возник пожар на промышленном объекте. К воспламенению привели обломки уничтоженной вражеской цели.

Видео дня

В результате события никто не пострадал. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, публикуя кадры тушения огня.

Отмечается, что на месте события работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

"Пожар ликвидирован. Погибшие и пострадавшие не обнаружены", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 25 февраля в Бучанском районе Киевщины из-за вражеской дроновой атаки загорелся двухэтажный частный дом: там спасатели обнаружили тело женщины. Впоследствии стало известно еще о одном погибшем, в этом же районе пострадала девушка 19 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!