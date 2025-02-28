Россияне атаковали 'Шахедами' Сумы: 40 человек эвакуированы из поврежденных домов, есть раненые. Видео

Россия 27 февраля поздно вечером осуществила массовый запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по городу Сумы. По состоянию на 23:05 власти сообщали о пяти попаданиях в один район, прилеты были возле домов и общежитий. Есть травмированные, 40 жителей поврежденных домов эвакуированы в более безопасные места.

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И.о. городского головы Артем Кобзарь рассказал в Telegram в 01:25 пятницы, что взрывные волны и обломки разбили очень много окон. Есть разрушения.

"Очень тяжелая ночь, очень много "Шахедов" летело на наш город", – сказал чиновник. Он добавил, что утром 28 февраля (в 08:30) начнет работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, также будут работать Красный Крест, коммунальные службы и волонтеры.

По состоянию на 00:25 Сумская областная военная администрация сообщала, что травмированы минимум два человека.

"Повреждено остекление окон и кровли в жилых домах... Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

Глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко писал о пяти попаданиях в один район города (на 23:05). Кобзарь отмечал, что пострадал район КРЗ. Зацепило (по информации горсовета на 00:13) минимум восемь домов.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 27 февраля российские военные преступники также нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Из-за российской атаки ранения получили гражданские.

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