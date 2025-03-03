Россияне обстреляли Одессу: в городе остановлена работа трех районных котельных

Страна-агрессор продолжает терроризировать украинские города. Вечером понедельника, 3 марта, враг атаковал Одессу "Шахедами".

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Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он рассказал, что в Одессе уже остановлена работа трех районных котельных.

"В результате вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города. Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания", – говорится в сообщении.

Труханов также рассказал, что в настоящее время известно о том, что в результате атаки врага повреждены жилые дома и бизнес-центр. Информация о пострадавших уточняется.

На месте атаки работает оперативный штаб и городские коммунальные службы.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате удара в городе повреждение энергетической инфраструктуры.

"В настоящее время в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)", – говорится в сообщении чиновника.

Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, что в воскресенье, 2 марта, в Херсоне россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на маршрутку, которая везла гражданских пассажиров. В результате взрыва погибла 53-летняя Елена Полупан. Женщина всего на несколько дней приехала в родной город навестить свой дом и бывшего мужчину, который сейчас находится в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне СМИ и волонтеры информировали об обстреле полигона в Самарском районе Днепропетровщины российским "Искандером-М" с кассетным боеприпасом 1 марта. Видео удара впоследствии распространили россияне. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил, что продолжается расследование обстоятельств трагедии, и заверил, что следит за ним лично.

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