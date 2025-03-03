В воскресенье, 2 марта, в Херсоне россияне скинули с беспилотника взрывчатку на маршрутку, которая везла обычных пассажиров. В результате взрыва погибла 53-летняя Елена Полупан. Женщина всего лишь на несколько дней приехала в родной город проведать свой дом и бывшего супруга, который сейчас находится в больнице.

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Приехала проведать дом

В воскресенье, 2 марта, российские военные средь бела дня сбросили взрывчатку на гражданскую маршрутку, в которой ехали обычные пассажиры. В результате погибла 53-летняя жительница Херсона Елена Полупан, еще 10 человек получили ранения.

Водитель маршрутки сразу же направил автобус в ближайшую больницу, чтобы людям оказали медицинскую помощь.

Как рассказала OBOZ.UA подруга Полупан волонтер Людмила Пархомец, именно в тот день Елена приехала в Херсон проведать свой дом.

"Сразу после деоккупации Херсона Лена с пожилой мамой выехали в Одессу, там они снимали жилье. В Херсоне в больнице лежит ее бывший муж Николай, он же и присматривал за домом. Елена с утра зашла к нему, а потом поехала по делам. И в результате погибла", – говорит Людмила.

Осталась пожилая мама

В последнее время Елена работала в Херсонской областной энергетической компании.

Она была очень дружелюбной, компанейской, очень яркой женщиной с рыжими волосами. Подруги между собой называли ее Беллой.

"Она была очень классной, с ней никогда не было скучно. Она была такой зажигалочкой", – вспоминает подруга.

У погибшей остались взрослый сын и пожилая мама. Сейчас родные и друзья занимаются оформлением документов и готовятся к похоронам. После этого будут решать вопрос с жильем для мамы Елены.

Позже стало известно, что в реанимации на второй день после атаки дрона на маршрутку умерла еще одна пассажирка, 61-летняя женщина.

К сожалению, для россиян стало постоянной практикой устраивать "кровавые сафари" с дронами на жителей Херсона. Видимо, враг не может простить, что ему пришлось отступить под натиском ВСУ и оставить город.

Как рассказывают жители города, не только ездить на автомобиле, но даже ходить по улицам города сейчас смертельно опасно. Россияне с дронов охотятся на пожилых людей, детей, подростков и женщин. Скидывают взрывчатку на маршрутки, легковые авто, автомобили скорой помощи, полиции.