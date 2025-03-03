'Все понесут ответственность': Драпатый выступил с заявлением по поводу удара РФ по полигону на Днепропетровщине и обратился к военным

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый отреагировал на нанесение войсками РФ удара по военному полигону в Днепропетровской области, который унес жизни защитников. Он отметил, что эта трагедия – ужасное последствие действий агрессора, выразил искренние соболезнования семьям, побратимам и всем, кто знал погибших, а также пообещал наказать всех виновных.

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Соответствующий пост опубликован в его официальном Telegram-канале 3 марта. Накануне украинские военкоры, военные блогеры и волонтеры распространили информацию об обстреле полигона в Самарском районе Днепропетровщины российской баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом 1 марта, видео которого впоследствии распространили военные преступники из РФ.

Ныне Драпатый подтвердил, что идет расследование обстоятельств трагедии, он лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно.

"Потому что мне тоже больно. Потому что изнутри разъедает гнев. Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, – все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами", – заявил генерал-майор.

Он предположил, что правду о вражеском ударе "будут пытаться скрыть в тумане бюрократии", и пообещал не допустить этого. Командующий назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, "а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Драпатый заявил, что потребует строжайшего наказания: тех, кто все годы войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности; тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью; тех, кто самоутверждается не в бою, а угнетая подчиненных.

"Все они позорят Вооруженные силы Украины. Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск ВСУ: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих побратимов. И в бою, и в тылу", – подытожил генерал-майор

Что известно о преступном ударе РФ

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что в субботу, 1 марта, одно из их подразделений стало целью вражеского ракетного удара.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражают глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара", – говорится в сообщении от 3 марта.

Там добавили, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств трагедии. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

"Напоминаем, что российские оккупанты осуществляют не только ракетные, но и информационно-психологические атаки. Призываем всех граждан и представителей медиа не поддаваться на манипуляции врага и не распространять непроверенную информацию. Мы продолжаем выполнять свои обязанности с определенной преданностью и профессионализмом, защищая нашу страну и ее граждан", – добавили в Сухопутных войсках ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 сентября 2024 года страна-агрессор Россия ударила баллистикой по военному Институту связи в Полтаве и больнице. Вражеский обстрел унес жизни 59 человек, еще 328 получили ранения.

Когда российская ракета попала в здание института, там не происходило никаких построений. На момент объявления тревоги люди находились в учебных классах и начали спускаться в бомбоубежище, однако успели это сделать не все.

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