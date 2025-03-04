Выбиты стекла, повреждены троллейбусы: враг атаковал предприятие в Харькове

В Харькове вечером 4 марта прогремели взрывы. Войска страны-агрессора России ударили дроном по гражданскому предприятию в Немышлянском районе города.

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Мэр Игорь Терехов подтвердил вражескую атаку. Он написал в своем канале в Telegram, что по состоянию на 23:15 информации о пострадавших не было.

"Удар вражеского БПЛА... В результате прилета повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам", – сообщил харьковский городской голова.

Добавим, что тревога в Харьковской области была объявлена в 21:17. Всего в течение 4 марта сирены в регионе звучали уже трижды (на 23:00).

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 2 марта, российский "Шахед" попал в одну из многоэтажек в центре Харькова. Минимум восемь граждан пострадали, среди которых ребенок семи лет.

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