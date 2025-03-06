В Сумах 'Шахед' попал в складское помещение: вспыхнул пожар, есть погибший

В ночь на четверг, 6 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в складское помещение, там возник пожар.

Видео дня

На данный момент известно об одном погибшем человеке вследствие атаки РФ. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

На месте попадания работали спасатели, которые укрощали пламя, а также полиция и медики.

"К сожалению, есть информация об одном погибшем человеке. Соболезнования семье", – сказал Кобзарь.

Мы писали о том, что 27 февраля РФ осуществила массовый запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по городу Сумы. Власти сообщали о пяти попаданиях в один район, прилеты были возле домов и общежитий. Есть травмированные, 40 жителей поврежденных домов были эвакуированы в более безопасные места.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта российские оккупационные войска снова атаковали Одессу "Шахедами". В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла. В Одесской области вследствие атаки РФ погиб мирный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!