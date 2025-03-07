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На Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект: возможны ограничения с подачей газа
Военные преступники из РФ ночью 7 марта нанесли ракетные удары по Тернопольской области. Попадания зафиксированы в промышленный объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода. Он предупредил о возможных ограничениях подачи газа.
По его словам, жертв нет. Соответствующие службы устраняют последствия вражеской атаки.
Чиновник также отметил, что Силы противовоздушной обороны сбили одну из российских ракет.
"Находитесь в укрытиях до отбоя!" – добавил он.
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