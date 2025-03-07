На Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект: возможны ограничения с подачей газа

Военные преступники из РФ ночью 7 марта нанесли ракетные удары по Тернопольской области. Попадания зафиксированы в промышленный объект критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода. Он предупредил о возможных ограничениях подачи газа.

По его словам, жертв нет. Соответствующие службы устраняют последствия вражеской атаки.

Чиновник также отметил, что Силы противовоздушной обороны сбили одну из российских ракет.

"Находитесь в укрытиях до отбоя!" – добавил он.

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