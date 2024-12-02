Оккупанты попали 'Шахедом' в жилой дом в Тернополе: есть жертва и пострадавшие

Российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 2 декабря, атаковали ударными беспилотниками Тернополь и попали в жилой дом. В результате вражеской атаки есть пострадавшие. Один человек погиб.

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Об этом на своем канале в Telegram написал мэр Тернополя Сергей Надал. По его словам, на месте работают спасательные службы.

"Враг вновь атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы. Все детали – позже", – сказано в сообщении.

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода отметил, что в городе зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом. Спасатели тушат пожар и эвакуируют жителей.

"По состоянию на данный момент один человек погиб, другие ранены. Работы продолжаются", – написал он.

Позже Надал уточнил, что вражеский БПЛА попал на верхний этаж многоэтажки по ул. Евгения Коновальца. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября россияне повредили объект энергетической инфраструктуры Тернополя, из-за чего город остался практически без света. По словам мэра, с подобным Тернополь до сих пор не сталкивался.

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