Россия подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: возможны пуски крылатых ракет

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 7 марта, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет Х-101/X-55/X-555. Кроме того, россияне вывели в Черное море три ракетоносителя общим залпом до 16 ракет "Калибр".

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Информацию подтвердили на официальном канале Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Вражеские "тушки" взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

"Зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении военных.

По данным канала Monitor, по состоянию на 00:30 с "Оленьи" взлетело два бомбардировщика, а канал "Николаевский Ванек" пишет, что в небе находится до четырех вражеских "тушек". Как пишут мониторы, вылет российских Ту-95МС, вероятно является, боевым.

Это означает, что в районе аэродрома "Энгельс" они будут приблизительно в 02:50 – 03:30. Если пуски будут отсюда, тогда ракеты в воздушном пространстве Украины могут быть около 03:20 – 04:00.

Если пуски будут из района Каспийского моря, тогда ракеты приблизятся к Украине около 04:50 – 06:00.

Отметим, что также ночью оккупационные российские войска запускали по Украине баллистику и БПЛА типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 7 марта россияне ударили "Шахедами" по Одесской области. В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждение энергетической инфраструктуры.

– В ночь на 6 марта российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

– Утром 6 марта российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

– Кривой Рог вечером 5 марта подвергся вражескому обстрелу: российская ракета попала по пятиэтажному зданию отеля, там возник пожар. В результате военного преступления РФ погибли пять человек и 31 пострадал.

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