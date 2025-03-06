Россияне атаковали Одесщину 'Шахедами': горят жилые дома, есть повреждения энергетической инфраструктуры. Фото и видео

Россия продолжает терроризировать все регионы Украины. К вечеру в четверг, 6 марта, страна-агрессор атаковала Одесщину "Шахедами".

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. Он рассказал, что в Одессе были слышны взрывы. Горят жилые дома, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Враг снова прибег к очередной массированной дроновой атаке Одесщины. В пригороде Одессы пылают три жилых частных дома, также есть повреждение энергетической инфраструктуры", – сообщил чиновник.

Кипер добавил, что над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Как позже сообщили в ГСЧС, для ликвидации последствий террора было привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, по состоянию на вечер 6 марта количество жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти человек. Ночью в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения, а днем пострадала 60-летняя женщина.

Напомним, утром 6 марта российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

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