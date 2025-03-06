Число жертв ракетного удара РФ по Кривому Рогу возросло до четырех: как выглядит на утро разрушенная врагом гостиница. Фото и видео

По состоянию на утро 6 марта число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу выросло до 4 людей. Ночью в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения.

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На месте теракта продолжаются аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

По информации ОВА, в больнице от полученных травм умер 43-летний мужчина. Таким образом количество жерт выросло до 4 людей. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что 7 марта в городе будет объявлен день траура по жертвам вражеской террористической атаки.

Утром 6 марта на месте ракетной атаки работают спасатели и кинологи. Коммунальщики убирают окружающую территорию, а владельцы бизнесов и местные жители оценивают ущерб.

В областной администрации проинформировали, что кроме гостиницы в Кривом Роге повреждены 14 многоквартирных домов, отделение почты, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что перед ракетным ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов и Великобритании. Глава государства уточнил, что они выжили, потому что вовремя спустились с номеров в укрытия.

Ранее сообщалось, что Кривой Рог вечером 5 марта подвергся вражескому обстрелу: российская ракета попала по пятиэтажному зданию отеля, там возник пожар. В результате военного преступления РФ погибли три человека и 31 пострадал.

Напомним, утром 6 марта российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

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