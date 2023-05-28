Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу, под Бахмутом атаки окупантов были безуспешными – Генштаб

Вопреки наступлению на нескольких направлениях Луганской и Донецкой области, враг получает мощный отпор Сил обороны. За сутки, 28 мая, украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два – по зенитно-ракетным комплексам.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, докладывая ежедневную обстановку на Facebook. Увы, ударам подвергается и украинская сторона, включая и населенные пункты с мирным населением.

"РФ ночью нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed", 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками. Всего за эти сутки противник нанес 91 авиационный удар и произвел около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – рассказали наши военные.

Проявления действий врага зафиксированы Генштабом ВСУ:

на Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке, Берестову Харьковской области;

на Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов в районах Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Он нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

на Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеские обстрелы потерпели Победа Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Наши защитники также получают от разведки регулярную ситуацию на неподконтрольных территориях. На территории Луганской области, где противник сосредоточил основные силы, дезертировало уже 80 человек из подразделения "Шторм-Z".

"Они самовольно оставили боевые позиции. Также, в районе Бахмута, дезертировали около 30 человек из ЧВК "Вагнер", которые также самовольно покинули боевые позиции, похитив военную технику", – указано в сообщении.

А на временно оккупированной части Херсонщины захватчики пытаются всеми средствами навязать паспортизацию населения документом с двуглавым орлом. Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство грозят конфискацией в случае отказа получения документов российского образца

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Данилов резко обратился к захватчикам из РФ, Он заверил их, что Украина не уступит амбициям Кремля ни пяди своей земли и будет гнать их прочь до самого освобождения.