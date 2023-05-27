'Мы будем вас убивать и гнать с нашей земли': Данилов жестко обратился к российским оккупантам

Украинцы уничтожают российских оккупантов и будут делать это везде и всеми возможными способами. Покоя тем, кто совершал преступления в Украине, обстреливал украинские города и села, убивал и пытал украинских воинов, женщин и детей, не будет нигде.

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России никогда не удастся оккупировать всю Украину, агрессор не сможет удержать уже захваченные земли. Об этом в своем Twitter написал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.

"Уничтожаем рашистскую гадину! Днем и ночью! Солдат и технику! Автоматом или "Коктейлем "Сопротивление"! Словом или делом! Мы не оставим вас в покое ни на секунду! Будем находить вас, где бы вы ни были, ждать в засаде или атаковать ваши колонны! Мы будем вас убивать и гнать с нашей земли! И мы найдем и накажем всех, кто отдавал приказы убивать нас, укрраинцев – наших воинов, женщин и детей! Кто стрелял по мирным городам и селам! Кто расстреливал "скорые" и пожарные машины!" – обратился к российским захватчикам Данилов.

Секретарь СНБО отметил: на прощение государство-агрессор может не рассчитывать. Так же как оккупанты могут даже не мечтать о захвате украинской земли.

"Мы никогда вас не простим! Мы будем вас гнать, пока последний вонючий московский оккупант своим ходом или в целлофановом пакете не оставит украинскую землю! И единственная земля, которую вы сможете с собой унести, - это та украинская земля, которая останется на подошвах вашего армейского сапога. Не больше. Она останется в вашем гробу, как вечное проклятие за смерти и страдания, которые вы принесли ВСЕМ народам Украины!Мы вам это обещаем! Наша земля, наша история и наш выбор!" – эмоционально заверил Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Он отказался конкретизировать время начала операции по освобождению украинской земли, отметив, что она может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Также секретарь СНБО подтвердил вывод части сил ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Однако, добавил чиновник, наемники не выводятся на восстановление, как уверял владелец ЧВК Евгений Пригожин, а перегруппировываются в других трех местах.