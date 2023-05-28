РФ ищет новые тактики для атак дронами, используя нетрадиционные маршруты, – Гуменюк

Во время атаки по Украине "шахедами" 28 мая российские террористы использовали нетрадиционные маршруты. Они двигались преимущественно временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине, чтобы обойти южную ПВО.

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Об изменениях в поведении кремлевских захватчиков рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, они сейчас ищут новую тактику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"То, что они пытаются обходить юг – это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "шахедов", – отметила Гуменюк.

Напомним: 28 мая силы противовоздушной обороны Украины отразили очередную воздушную атаку России, которая запускала иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131. В небе над рядом регионов были обезврежены 52 из 54 таких вражеских целей. Запуски ударных БПЛА осуществляли по северному и южному направлениям. Большинство из них были ликвидированы в зоне ответственности Воздушного командования "Центр".

Атаковали оккупанты, в частности, Киев. В столице прогремели взрывы, работала ПВО, было уничтожено более 20 БПЛА. В нескольких местах возникли пожары из-за падения вражеских дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Николаевской области 28 мая Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожен 1 вражеский ударный БПЛА "Shahed-131/136";

– накануне российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли город Гуляйполе в Запорожской области. В результате обстрела произошли обрушения зданий.

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