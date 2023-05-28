"Подарки приняты!" Игнат объяснил, куда целились десятками дронов российские оккупанты

В ночь на 28 мая российские войска запустили по Украине рекордное количество иранских дронов-камикадзе: из 54 запущенных Shahed силы ПВО сбили 52. Большинство дронов захватчики направили на Киев, который в последнее воскресенье мая отмечает День города.

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"Поздравляя" киевлян с праздником, враг уже традиционно пытался поразить инфраструктуру и военные объекты. Подробности ночной атаки и ее отражение сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Видим не просто очередную ночную атаку оккупантов, а рекордное количество БПЛА. Сегодня применено 54 ударных дрона. 52 из них были уничтожены противовоздушной обороной. Атаковали в основном Киевщину. Сегодня отмечают День города киевляне, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян. 52 из 54 БПЛА уничтожены, подавляющее большинство – именно в Киевской области личным составом Воздушного командования "Центр". Присоединены также другие Силы обороны, противовоздушная оборона. Также работали на юге страны и Воздушное командование "Запад", – отметил Игнат.

Под прицелом вражеских дронов традиционно находились военные и инфраструктурные объекты, однако благодаря профессиональности украинских воинов значительные разрушения удалось предотвратить.

Игнат подчеркнул, что "подарки" от врага украинцы приняли, сейчас же готовят "благодарность".

"Как сказал командующий Воздушными силами: подарки приняты, остались только обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую дерзкую атаку на нашу столицу", – отметил представитель ВС ВСУ.

Напомним, в ночь на 28 мая войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, в Киеве и регионах работала ПВО.

Наибольшее количество иранских дронов враг направил на Киев, в столице есть жертва и пострадавший в результате падения обломков. В общей сложности силы ПВО сбили 52 дрона из 54 запущенных войсками РФ, из них более 40 – в воздушном пространстве столицы.