Украинские пограничники сбили вражеский беспилотник на Черниговщине. Фото и видео

Украинские пограничники в ночь на 28 мая сбили иранский дрон-камикадзе Shahed 136 на Черниговщине. Вражеский беспилотник упал в поле.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службы Украины. Пресс-служба ведомства также опубликовала соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Обнаружив цель, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств поражения. Дрон взорвался и упал в поле, не долетев до установленной цели", – говорится в сообщении.

Напомним, войска России ночью атаковали Украину рекордным количеством "шахедов". Силы ПВО сбили 52 из 54 целей.

В Киеве из-за падения осколов дрона есть погибший и пострадавший, также есть разрушения в нескольких районах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время ночной тревогивзрывы прозвучали на Киевщине, Житомирщине и Сумщине. Местные власти сообщили о работе ПВО.

– В небе над Киевом было уничтожено более 40 "шахедов".

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что Россия ищет новые тактики для атак беспилотниками, используя нетрадиционные маршруты.