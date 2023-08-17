Россия хочет изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году – Washington Post

В России планируют с помощью Ирана создать 6000 ударных дронов для бомбардировки украинских городов. Команде инженеров промышленного центра в глубине РФ было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно.

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Об этом сообщило The Washington Post, ссылаясь на утечку документов, которые есть в распоряжении издания. Отмечается, что в ноябре Россия с Ираном заключили соглашение о продаже оружия на миллиард долларов.

Цель этого соглашения состоит в том, чтобы к лету 2025 года создать в РФ шесть тысяч дронов – достаточное количество, чтобы устранить хроническую нехватку беспилотников в российской армии на передовой.

По данным издания, команде российских инженеров было поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно, производя самодетонационные беспилотники.

Ответственным за безопасность программы был отставной сотрудник ФСБ России. У высококвалифицированных работников изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну.

В переписке и других документах инженеры использовали зашифрованный язык: дроны называли "лодками", их взрывчатку – "бамперами", а страну, тайно оказывающую техническую помощь российским захватчикам – Иран, называли "Ирландией" или "Беларусью".

Документы показывают, что инженеры предприятия пытаются усовершенствовать устаревшие технологии и сам дрон, чтобы сделать его способным к групповым атакам, в которых БПЛА автономно координируют удар по цели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Татарстане развернуто масштабное производство "Шахедов". Ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.

– В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

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