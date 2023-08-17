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Россия хочет изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году – Washington Post

Надежда Данищук
War
1 минута
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Россия хочет изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году – Washington Post

В России планируют с помощью Ирана создать 6000 ударных дронов для бомбардировки украинских городов. Команде инженеров промышленного центра в глубине РФ было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно.

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Об этом сообщило The Washington Post, ссылаясь на утечку документов, которые есть в распоряжении издания. Отмечается, что в ноябре Россия с Ираном заключили соглашение о продаже оружия на миллиард долларов.

Цель этого соглашения состоит в том, чтобы к лету 2025 года создать в РФ шесть тысяч дронов – достаточное количество, чтобы устранить хроническую нехватку беспилотников в российской армии на передовой.

По данным издания, команде российских инженеров было поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно, производя самодетонационные беспилотники.

Россия хочет изготовить 6000 беспилотников с помощью Ирана к 2025 году – Washington Post

Ответственным за безопасность программы был отставной сотрудник ФСБ России. У высококвалифицированных работников изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну.

В переписке и других документах инженеры использовали зашифрованный язык: дроны называли "лодками", их взрывчатку – "бамперами", а страну, тайно оказывающую техническую помощь российским захватчикам – Иран, называли "Ирландией" или "Беларусью".

Документы показывают, что инженеры предприятия пытаются усовершенствовать устаревшие технологии и сам дрон, чтобы сделать его способным к групповым атакам, в которых БПЛА автономно координируют удар по цели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Татарстане развернуто масштабное производство "Шахедов". Ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.

– В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

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