Уничтожение катера 'Ивановец' повлияет на управление Черноморским флотом: британская разведка объяснила, как именно

Уничтожение бойцами Главного управления разведки Минобороны Украины ракетного катера "Ивановец" обязательно повлияет на командование и управление Черноморского флота РФ. Также не исключено, что врагу в который раз придется произвести переоценку маневренности своих кораблей возле западного побережья Крыма.

Об этом сообщает разведка Великобритании в сводке за 6 февраля. Напомним, что морские дроны MAGURA V5, которыми управляли бойцы спецподразделения Group 13 ГУР, отправили российский катер на дно Черного моря во время операции в ночь с 31 января на 1 февраля.

Эксперты проанализировали видео из открытых источников, где видно, как надводные беспилотники успешно бьют по кораблю. В частности, "Ивановец" получил по меньшей мере шесть прямых ударов, и это вызвало большую пробоину в его корпусе.

"Она почти наверняка привела к затоплению судна", – считают в разведке Британии.

Описывая характеристики ракетного катера ЧФ РФ, там объяснили, что его сложная система связи позволяет отправлять данные наведения на другие суда, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать такую информацию от них.

По мнению британских разведчиков, этот успешный удар Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море вокруг временно оккупированного Крыма.

"Хотя российский флот все еще способен выполнять три свои основные задачи в Черном море: удары на большие расстояния, патрулирование и поддержку", – добавили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее OSINT-исследователи указали время и место, где украинские дроны поразили катер "Ивановец" ЧФ РФ. Вероятно, судно пошло на дно моря в 13,5 км к западу от озера Донузлав в Крыму.

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