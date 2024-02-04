Стало известно, когда и откуда Украина ударила по ракетному катеру окупантов 'Ивановец'

Украинские разведчики потопили российский военный катер "Ивановец" в Чорнем море в 13,5 км на запад от озера Донузлав оккупированного Крыма. Это произошло примерно в 03:44 в прошлый четверг.

Видео дня

Координаты с указанием времени обнародовал в соцсети Х (бывшая Twitter) OSINT-исследователь D. mojavensis. Напомним, что по вражескому судну прилетело шесть ударов от новых украинских морских дронов MAGURA 5, атака была спланирована и проведена ГУР в течение 31 января – 1 февраля.

Примечательно, что OSINT-исследователи довольно оригинальным методом – астрономическим – определили координаты точки наблюдения, то есть украинского надводного БПЛА, с которого велась съемка, а также азимут на "Ивановец".

Указанные координаты 45.3106, 32.8153 – это на запад от озера Донузлав, приблизительно в 13,5 км от входа в бухту. Российский катер ушел на дно моря где-то вдали от берега между селами Морское, Марьино и Окуновка Евпаторийского района Крыма.

Основываясь на положении звезд, показанном в расширенном видео со всех шести дронов MAGURA 5, исследователи также определили время потопления российского катера – примерно 03:44 (UTC+3) 1 февраля.

Напомним, что "Ивановец" в ночь на 1 февраля уничтожили воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Минобороны Украины. Ракетный катер Черноморского флота РФ тогда совершал рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус судно получило значительные повреждения, дало крен на корму и затонуло.

По данным росСМИ, на борту "Ивановца" были ракеты – предварительно, речь идет о сверхзвуковых противокорабельных "Москитах". Также там могло находиться до 40 человек экипажа. Пропагандисты сначала утверждали, что российские военнослужащие успели эвакуироваться с катера, а впоследствии сообщалось о поисково-спасательных работах.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ВМС ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что действия Сил обороны Украины привели к значительным осложнениям работы ЧФ РФ. В частности, в плане оснастки кораблей ракетами, для которых враг пытается построить новую базу.

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