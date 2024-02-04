Флот оккупантов отрезали от запасов 'Калибров', работа ЧФ РФ сильно усложнена, – Плетенчук

Действия Сил обороны Украины привели к значительным осложнениям работы Черноморского флота России. В частности, в плане оснащения кораблей ракетами, для которых враг пытается построить новую базу.

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Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. Отмечается, что флот оккупантов фактически отрезан от запасов "Калибров", которыми они раньше часто били по украинской инфраструктуре.

"Фактически Черноморский флот в таком состоянии находится достаточно длительное время, когда кроме кораблей, являющихся платформой для крылатых ракет типа "Калибр", применить против Украины они ничего не могут. Но и с этим возникли проблемы. Их отрезали от Севастополя, где находится их основная логистическая база", – объяснил он.

Плетенчук добавил, что в Новороссийске, куда после многочисленных ударов по Крыму "убежали" корабли ЧФ РФ, проблема с загрузкой ракет у оккупантов до сих пор не решена, ведь "Калибры" остались в Севастополе.

"И они вынуждены рисковать, заходить в Севастополь, быстро загружаться и оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота если не парализована, то сильно усложнена", – подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Со своей стороны представитель Украинской добровольческой армии – Юг и глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что россияне ускоренными темпами пытаются построить новую базу для снаряжения "Калибров".

"Они понимают, что сейчас у них затруднено применение этих ракет. Сейчас строят на территории РФ на Черноморском побережье соответствующую базу. Это идет сложно, но они работают над этим", – сказал он.

Для Украины главное – не дать оккупантам достроить эту базу. Наши спецназовцы, добавил Братчук, "точно знают, что с этим делать".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже затопила пятую часть ЧФ РФ, который до полномасштабного вторжения насчитывал 70 кораблей. Он навсегда отошел от украинских берегов после потопления крейсера "Москва", а с тех пор в открытом море и доках ВСУ уничтожили 13 кораблей, здание штаба флота в Севастополе и ракетный катер "Ивановец".

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