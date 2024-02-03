Украина уже уничтожила пятую часть флота РФ – Bild

Украина уже затопила пятую часть "непобедимого" Черноморского флота России. До полномасштабного вторжения он насчитывал 70 кораблей.

Видео дня

Соответствующую статистику привело издание Bild. Ее удалось составить аналитику издания Юлиану Репке на основе анализа открытых данных.

Отмечается, что ЧФ РФ навсегда отошел от берегов Украины после уничтожения его флагмана крейсера "Москва". С тех пор в открытом море и в доках уничтожены 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе. Кроме того, на днях в Крыму уничтожен ракетный катер "Ивановец".

Наглядную инфографику о потерях РФ в полномасштабной войне опубликовал немецкий эксперт по Украине Маттиа Неллес. Согласно подсчетам специалиста, судя по общему тоннажу кораблей, Силы обороны уже проредили вражеский флот на 20%.

Историк Ян Берендс из Европейского Виадрина университета во Франкфурте-на-Одере заявил в комментарии изданию, что Россия никогда не имела сильного флота, а славилась разве что своей армией. Нынешние успехи нашего государства против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют нехватку современных технологий и непрофессионализм моряков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что удар по российскому военному катеру "Ивановец" был нанесен с помощью новых украинских беспилотников MAGURA 5. Атака на судно была спланирована и совершена 31 января – 1 февраля.

– В ВМС отметили, что оккупантам будет очень сложно восстановить ракетный катер "Ивановец", который был уничтожен в Крыму в результате спецоперации бойцов ГУР в ночь на 1 февраля. Эти единицы давно сняты с производства, в составе ЧФ РФ их было всего три.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!