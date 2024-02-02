Подлежит ли катер 'Ивановец' восстановлению: в ВМС прояснили ситуацию

Российским оккупантам будет очень сложно восстановить ракетный катер "Ивановец", который был уничтожен в Крыму в результате спецоперации бойцов ГУР в ночь на 1 февраля. Эти единицы давно сняты с производства, всего в составе Черноморского флота страны-агрессора было три катера этого проекта.

Видео дня

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает "24 канал". По его словам, соответствующих запчастей для такого катера у России, скорее всего, больше нет.

Спикер ВМС считает, что оккупанты поднимут "Ивановец", однако говорить о его восстановлении пока рано.

Он рассказал, что такой катер считается серьезной боевой единицей. Он был создан для уничтожения надводных целей противника и имел для этого ракеты с радиусом действия до 130 км.

Ранее в ВМС проинформировали, что на уничтоженном ракетном катере "Ивановец" могло находиться до 40 человек экипажа. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Это судно находилось в составе 41-й бригады ракетных катеров и несло боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

Как сообщал OBOZ.UA, воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно осуществляло рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Катер был вооружен четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет "Москит". В момент уничтожения судна на его борту были ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!