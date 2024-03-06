Армия РФ пытается наступать на шести направлениях: произошло 76 боевых столкновений – Генштаб

Проходит семьсот сорок вторые сутки широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Российская армия пытается наступать на шести направлениях, горячее всего на Авдеевском, где украинские защитники отбили 20 вражеских атак. Также враг безрезультатно штурмовал Роботино на Ореховском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 6 марта 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 76 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Каменка Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Елине, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Николаевка, Басовка, Александровка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Ступочки и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Часов Яр, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 4 безрезультатных атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка, Красное Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них город Херсон и Золотая Балка, Львов, Антоновка, Станислав Херсонской области.

Атаки россиян

Всего враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1250 российских кафиров. Уничтожена также 241 единица военной техники и вооружений, в том числе защитники потопили накануне очередной российский корабль, испепелили полсотни артсистем и 40 ББМ врага.

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