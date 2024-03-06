Армия РФ застряла под Авдеевкой, но нашла новое направление для наступления – ОСГВ 'Таврия'

После захвата Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты сосредотачивают усилия на Новопавловском направлении. Враг стягивает туда резервы.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. По его словам, в районе села Новомихайловка "противник бьется лбом о восточную окраину, потому что для него это на Донетчине основное направление после Авдеевки".

За прошедшие сутки на Новопавловском направлении ВСУ отразили 39 атак россиян, что является самым большим количеством за последнее время. Сегодня здесь враг 13 раз пытался прорвать оборону украинских защитников, сообщил спикер ОСГВ.

Также в течение суток враг уже 14 раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Но "противник застрял и стоит на месте", – рассказал Лыховий.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия пытается наступать сразу на шести направлениях. Горячее всего на Авдеевском направлении, где украинские защитники за сутки отбили 20 вражеских атак. Также враг безрезультатно штурмовал Работино на Ореховском направлении.

Также известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1250 российских оккупантов. Уничтожена также 241 единица военной техники и вооружений, в том числе защитники потопили накануне очередной российский корабль, испепелили полсотни артсистем и 40 ББМ врага.

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