Один семь раз сидел в тюрьме: защитники Украины захватили в плен окупантов во время штурма. Видео

Украинские военнослужащие показали видео, как во время одного из штурмов захватили в плен двух российских оккупантов. Один из них утверждал, что работал на заводе и был мобилизован, второй признался, что сидел в тюрьме и подписал контракт.

Операцию провели воины 108 отдельного горно-штурмового батальона в составе 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ. Ролик распространила Facebook-страница батальона.

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Наши защитники вели стрелковый бой с противником в лесопосадке в зоне активных боевых действий. Конкретная локация не уточняется.

Двух наемников страны-агрессора удалось взять в плен. Они бросили оружие, подняли руки вверх, сняли бронежилеты и подползли к украинским воинам.

"108 ОГШБ всегда на высоте!" – подписала кадры пресс-служба.

Первый оккупант рассказал, что он Сухаревский Георгий Владимирович 1981 года рождения из Белгородской области. На вопрос о том, сидел ли он, захватчик ответил: "Да, было".

42-летний россиянин утверждает, что сидел по "хулиганке" раз пять-семь. "Так пять или семь?" – спросил защитник Украины. "Семь раз", – признался зек. В общей сложности он провел за решеткой около 15 лет.

На войну против Украины попал в ноябре 2023 года, подписав контракт.

Второму оккупанту 27 лет. Он сразу рассказал, что в тюрьме не был, а был мобилизован по повестке, которую ему принесли на завод, где он работал. Россиянин из Мурманской области на полномасштабной войне уже год и три месяца.

Как писал OBOZ.UA, сдавшийся украинским защитникам в плен на Авдеевском направлении российский захватчик Сергей Панкин попал в оккупационную армию из тюрьмы. По его словам, подписать контракт зека заставили страхом.

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