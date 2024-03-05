'За отказ накидывают до 10 лет': пленный российский зек рассказал, как подписал контракт с армией РФ. Видео

Сдавшийся украинским защитникам в плен на Авдеевском направлении российский захватчик Сергей Панкин попал в оккупационную армию из тюрьмы. По его словам, подписать контракт зека заставили страхом.

В редакцию OBOZ.UA попало видео допроса пленного. Рядовой 114 омсбр (бригада "Шторм Z") рассказал, как подписал контракт с армией РФ и как сбежал из нее.

Москвич 1986 года рождения был заключенным в колонии №1 в Мордовии. В тюрьму приехали представители Минобороны, зэков "вызвали пофамильно, говорили, чтобы подписывали контракт". При этом их обманывали.

"Имея заболевание, меня не должны были забирать (в армию. – Ред.). У меня приобретена эпилепсия. Но сказали, что вышел новый закон, за отказ, кто не идет на "специальную военную операцию", тем будут добавлять от семи до десяти" лет. Испугался, подписал контракт", – рассказал Сергей.

Отметим, что к приобретенным формам эпилепсии относят посттравматическую эпилепсию, возникающую после травм головного мозга, а также алкогольную эпилепсию, основанную на злоупотреблении алкоголем.

Испуганных зэков воевать не учили. "На "учебке" пробыли 19 дней, но там мы только копали окопы. Ничему не учили. А после "учебки" отправили на Коксохим", – говорит пленный.

Попав под обстрел, солдат снял с себя бронежилет, выбросил автомат, оглянулся и, увидев лесопосадку, побежал к ней. Натолкнувшись на украинцев, Сергей сам сдался в плен.

Что интересно: москвич говорит, что с самого начала не хотел воевать, и даже попытался бежать еще из "учебки". Но его задержали, в качестве наказания избили и отправили потенциального дезертира на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в районе Авдеевки в плен к украинским бойцам сдался 24-летний оккупант Алексей Очиров. Он попал в армию РФ по повестке и находился в тылу на Запорожском направлении, а на передовую его забрали как "штрафника".

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